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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

NBA／前一場才轟46分 莫蘭特又飆52分 再破灰熊隊史

體育新聞組／綜合報導
灰熊隊球星莫蘭特（左）火力十足，狂攻52分又破隊史紀錄。（路透）
灰熊隊球星莫蘭特（左）火力十足，狂攻52分又破隊史紀錄。（路透）

前一場比賽才猛轟46分、寫下隊史例行賽得分紀錄的灰熊隊主控莫蘭特（Ja Morant），2月28日面對馬刺隊再度火力全開，豪取52分外帶7籃板，連續兩場改寫隊史得分紀錄，也成為灰熊首位單場拿下至少50分的球員，幫助球隊以118：105收下2連勝。

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影音來源：youtube

莫蘭特進入2022年後手感火燙，下半季開打更是勢不可擋，前一場對公牛隊拿下46分，這場比賽碰上公鹿更是30投22中、超過7成3命中率猛轟52分，包括第2節先後上演隔人爆扣、空中接力壓哨投籃等美技；灰熊球員本季7次單場得分超過40分，他就包辦6次。

莫蘭特不僅是灰熊首位單場拿下50分的球員，連續兩場寫下隊史例行賽得分新高，更是繼1989年灰狼隊坎貝爾後，近33年來聯盟首位達成此紀錄的球員，灰熊球員賽後紛紛比出「50」合照，為莫蘭特慶祝。

連續兩戰上演紀錄之夜，莫蘭特感謝隊友和教練的支持，他說：「他們相信我，讓我充滿信心，並用正確的方式打球。」

莫蘭特也是名教頭波波維奇（Greg Popovich）執掌馬刺兵符以來，第4位從他所屬球隊手中拿下50分的球員，前3人分別為厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）和泰托姆（Jayson Tatum）；波波維奇直言，莫蘭特就是一名特別的球員，「除了好球員，你還會怎麼描述他？他可不是只有體能好，也有人說他是天生怪胎，因為真的太快了，最重要是能在場上做出正確決定。」

莫蘭特率領灰熊拿下2連勝後，只落後西區排名第2的勇士隊1場勝差，波波維奇無緣在本場比賽追平傳奇教頭老尼爾森，成為NBA例行賽最多勝教頭。

灰熊隊球星莫蘭特火力十足，狂攻52分又破隊史紀錄。（美聯社）
灰熊隊球星莫蘭特火力十足，狂攻52分又破隊史紀錄。（美聯社）

馬刺 勇士 厄文

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