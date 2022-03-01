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NBA／「字母哥」安戴托昆波全能貢獻 公鹿一節轟垮黃蜂

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波2月28日攻下26分16籃板6助攻4阻攻2抄截，率公鹿輕取黃蜂。(路透)
安戴托昆波2月28日攻下26分16籃板6助攻4阻攻2抄截，率公鹿輕取黃蜂。(路透)

公鹿2月28日主場迎戰近況欠佳的黃蜂，第二節展現火力轟進賽季新高44分，一舉擊潰對手防線。挾著18記三分球的威力和籃板球絕對優勢，公鹿最多領先達35分，以130比106輕取黃蜂。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）14罰全中，攻下26分16籃板6助攻4阻攻2抄截；根據統計，這是他生涯第5次在上場不到30分鐘情況下，至少得到25分15籃板5助攻。

另一方面，安戴托昆波本季有35次單場至少獲得兩位數罰球機會，這場比賽是他第2次全部罰進，前一次是出現在1月15日對暴龍一戰，當時他17罰全中。

哈勒戴（Jrue Holiday）獲得21分8助攻6籃板，波提斯（Bobby Portis）20分10籃板，米道頓（Khris Middleton）19分4籃板3助攻；艾倫（Grayson Allen）和卡特（Jevon Carter）各拿11分、10分。

黃蜂陣中以小鮑爾（LaMelo Ball）的24分為最高，洛齊爾（Terry Rozier）17分8助攻4籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）17分7籃板4助攻。

鮑爾

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