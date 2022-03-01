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NBA／佛爾茲回歸 魔術多點開花壓制溜馬

體育新聞組／綜合報導
魔術陣中8人得分超過雙位數，主場擊敗溜馬。（美聯社）
魔術陣中8人得分超過雙位數，主場擊敗溜馬。（美聯社）

2月27日才在主場大破綠衫軍的溜馬，28日隨即趕往奧蘭多作客，然而球隊下半場表現明顯被壓制，最終以103：119吞敗。

來源：聯合影音網

此役勝負關鍵出現在第三節，上半場落後1分的魔術，靠著先發球員的發揮，單節打出35：19的比分差，一口氣拉開雙方差距；儘管溜馬第四節靠著希爾德（Buddy Hield）和傑克森（Isaiah Jackson）合拿14分，試圖追趕比分，但在一度落後20分的劣勢下，仍舊難以企及。

魔術陣中8人得分超過雙位數，卡特（Wendell Carter Jr.）拿到21分12籃板，班霸（Mo Bamba）15分10籃板，薩格斯（Jalen Suggs）14分10助攻，F.華格納（Franz Wagner）15分，安東尼（Cole Anthony）11分。

去年因左膝ACL撕裂重傷休兵超過1年的後衛佛爾茲（Markelle Fultz），在這場主場比賽中正式回歸，在上場時間保護下，他替補上場16分鐘，得到10分6助攻。

溜馬仍以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的23分7助攻5籃板2抄截表現較佳，希爾德18分6助攻，史密斯（Jalen Smith）14分8籃板。

哈利

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