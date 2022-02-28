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NBA／勇士擋不住獨行俠「26：1」強攻 領先21分遭逆轉

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士隊球星柯瑞。（美聯社）
勇士隊球星柯瑞。（美聯社）

勇士27日在主場一度領先21分的情況下，第四節進攻嚴重停滯，防守端也擋不住以丁威迪（Spencer Dinwiddie）為首的板凳群強攻，被殺出一波26：1的攻勢，硬生生慘遭逆轉。

根據統計，這是勇士自2017年1月6日以來首度在領先20分以上的情況下遭到逆轉。當時勇士對灰熊一度領先24分，最後在延長賽以9分之差落敗。

「比賽後段我們一些投籃失手，這讓我們有些氣餒，這傷害到我們的防守，難以阻止這種雪崩情況發生。連續兩個主場比賽，我們在第四節都面臨非常艱難的狀況。」柯瑞（Stephen Curry）說。

「比賽中沒有捷徑，你必須經歷這些，並持續做好準備。這樣的輸球是我們在賽季中重要的組成。」

魯尼（Kevon Looney）也表示：「我認為我們的鬥志被進攻不順影響了，面臨到逆境時，我們表現有些退縮。我想每個人都很生氣，沒什麼想說的。」

總教練柯爾（Steve Kerr）則說：「我們必須明白，在NBA的比賽，局勢都能夠瞬間扭轉，這是會發生的。我認為，經歷並感受這種逆轉的感覺是不錯，因為這就像季後賽，當你面對強隊時，比賽永遠不會提前結束。」

在湯普森（Klay Thompson）缺陣情況下，波爾（Jordan Poole）此戰僅上場19分鐘，7投0中得到4分，其中第四節僅打了5分鐘。針對波爾的表現，柯爾也表示：「他今晚狀態不是很好，所以我決定做一些改變。」

勇士 柯瑞 季後賽

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