NBA／爵士踢館 太陽缺保羅吞2連敗

米契爾（右）拿下26分。（路透）

面對缺少保羅（Chris Paul）坐鎮的聯盟龍頭太陽，客場作戰的爵士在米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）的帶領之下，搭配克拉克森（Jordan Clarkson）的板凳殺出，在最後關頭頂住對手反撲壓力，以118：114險勝。

爵士拿下最近9場比賽中的第8勝，持續穩住西區第4；至於太陽則是在沒有指揮官保羅的情況下連續吞下2敗，在這之前，太陽在20場比賽中拿到19勝。

「我們擁有足夠的天賦，當我們打出這樣的比賽時，我們將很難被擊敗。」戈貝爾說。

戈貝爾得到16分14籃板3阻攻，米契爾獲得26分5助攻2抄截；克拉克森22分5籃板3助攻2抄截，康利（Mike Conley）13分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）11分。爵士團隊投籃命中率達46.8%，三分球40投17中。

第三節初太陽靠著強森（Cameron Johnson）和克勞德（Jae Crowder）的三分球，一度領先8分，不過米契爾和戈貝爾這一節聯手拿下20分，帶動爵士單節進帳38分，一舉超前太陽。

儘管太陽第四節一路緊追比分，在最後讀秒時刻追到僅差3分。不過克勞德搶下防守籃板後，沒有喊出暫停，結果還發生傳球失誤，導致球隊失去最後一擊追平比賽的機會。

「我必須在這種情況下做得更好。我必須清楚比賽時間和暫停情況。我是一位資深老將，我應該要知道在那樣狀況下該怎麼處理球。」克勞德賽後說。而他更在推特 上寫道，「這一場失利的責任在我，太陽球迷們，我會變得更好的。」

至於總教練威廉 斯（Monty Williams）則說：「這不能怪球員，是我的問題。我原本可以直接喊一個暫停。當時我在中場試圖叫暫停，但未能得到，那是我的問題。」

布克（Devin Booker）此役攻下30分7籃板7助攻2抄截，艾頓（Deandre Ayton）23分7籃板，強森23分5助攻4籃板；克勞德16分，布里吉斯（Mikal Bridges）11分。

「我們在因應這些局面的能力需要有所進步。不僅是教練、克勞德，而是我們所有人都要如此。雖然吞下2連敗，我們仍是要向前看。」布克說。