NBA／安比德+哈登 尼克犯規也難敵…安比德：我們不可阻擋

安比德單場出手27次罰球並命中23球雙雙寫下個人生涯紀錄。（美聯社）

費城 雙雄再一次展現驚人的連線破壞力，安比德（Joel Embiid）獲得本季全聯盟最高27次罰球機會，命中23球，強取37分9籃板3助攻4阻攻，哈登（James Harden）也是10罰全中，以14投8中的高效率拿下29分16助攻10籃板5抄截的全方位數據，這是他加盟76人後的首次大三元，兩人聯手帶領76人以125：109痛宰尼克。

「我們兩個是不可阻擋的。對手必須決定到底要做什麼，是要防守我還是守哈登？如果你想用其他人來防守我們，賽布爾（Matisse Thybulle）就會衝擊籃筐，或者是我們的外線射手就會得到空檔機會。」安比德賽後霸氣表示。

安比德單場出手27次罰球並命中23球，雙雙寫下個人生涯紀錄，而他半場就拿到20分，這是他本季第21次半場至少拿到20分，居全聯盟之冠。此外，這是安比德本季第5次至少獲得15次罰球機會，同樣居聯盟第一。

哈登和安比德這兩戰一共斬獲59次罰球，甚至還比其他21支球隊近兩場的罰球總數還要多。

根據統計，哈登成為聯盟史上第一位加入新球隊的前兩戰至少都拿到25分10助攻的球員。賽後接受採訪時，哈登表示：「我現在身體感覺很好，不過歷經先前缺賽幾周後，我的狀態仍在恢復當中。」

對於和安比德的連線，哈登則說：「我真的感覺很舒服。只要我們兩個繼續保持溝通交流，一切將會變得非常棒。」

除了安比德和哈登的強勢發揮，馬克西（Tyrese Maxey）也扮演輔佐的角色，他這場比賽14投8中得到21分7籃板3助攻2抄截。