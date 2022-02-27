NBA／厄文飆賽季新高38分領軍 籃網本季首勝公鹿

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去年季後賽 2輪只差杜蘭特（Kevin Durant）腳尖距離就拉下最終冠軍公鹿，籃網本季先前兩度雪恥機會都沒把握，26日終於揚眉吐氣，由厄文 （Kyrie Irving）攻下賽季新高38分，以126：123驚險踢館衛冕軍主場成功。

打完上半場還處於落後，籃網此役第3節三分砲火齊發，單節灌進43分逆轉戰局。而末節激戰中，厄文挺身而出，獨攬12分，此外小將布朗（Bruce Brown）倒數1分38秒也砍進超前三分彈，之後籃網更是靠精彩防守封鎖公鹿。

先是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）挑戰禁區，被佐蒙德（Andre Drummond）一掌封下，接著波提斯（Bobby Portis）底角三分又遭強森（James Johnson）送火鍋，雙方之後進入罰球大戰，安戴托昆波最後雖有三分機會但未把握。

數據上，厄文以26投14中超過5成命率，刷新自己先前1月底所拿32分賽季紀錄，小柯瑞 （Seth Curry）添19分，佐蒙德貢獻17分、12籃板，德拉基奇（Goran Dragic）也作首秀；公鹿部份，波提斯（Bobby Portis）砍30分包含8記三分，安戴托昆波獲29分、14籃板。