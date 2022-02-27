NBA／初次搭檔哈登…安比德：這輩子沒這麼大空檔

安比德（左）大讚隊友哈登（右）。（Getty Images）

NBA 球星哈登（James Harden）25日代表76人初登板，他攻下27分、12助攻與8籃板的準大三元成績，率隊以133：102力擒灰狼，新搭檔安比德（Joel Embiid）也大讚，生涯從未與如此能主導進攻的球員配合過。

「這跟我期待的一樣，我這輩子還沒有過這麼大的空檔。而且認真說，有時我都沒意識到有機會，但他的傳球就創造出空檔」，安比德說，他也強調自己與哈登都懂分享球權的重要，「我或他吸引到防守注意，會讓隊友變得更好」。

安比德續道，「這才是球隊目標，因為我們不能靠一己之力贏球，我們需要隊上每個人，所以我們要給予隊友信心」。

哈登也成聯盟史上首位在三支不同球隊的首場比賽都至少攻下25分、12助攻的球員。僅管過去轉隊都傳出與隊友不合的消息，總被貼上「壞隊友」的標籤，哈登在昨天賽後也直言不知為何會如此，「媒體總是這樣說我，但我認為自己是NBA最棒的隊友之一，無論是在場上還是場下。有時候只是球隊發生了一些狀況，但這不代表我就是個糟糕的隊友。從我的觀點來看，我認為只需要做對自己生涯有利的事情，並想辦法讓自己開心。」

哈登進一步指出，他跟76人隊友都希望證明本身能耐，「當然，我們每個人都想證明自己，今晚是個很棒的開始，但我們面前還有很長一段路要走，我們也會盡己所能，每天建立贏球習慣，確保當考驗時刻來臨時，我們作好準備」。

在哈登與安比德吸引了場上多數的防守注意力下，76人隊馬克西（Tyrese Maxey）也攻下28分，他賽後也直言很開心與哈登成為隊友，「他是一個天才，我很欣賞他的努力、溝通能力和奉獻的精神。」