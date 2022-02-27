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NBA／綠衫軍雙槍合砍53分 末節擊潰活塞

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（圖）和布朗合力搶下53分。（路透）
泰托姆（圖）和布朗合力搶下53分。（路透）

全明星賽前才被活塞中斷9連勝的塞爾蒂克，26日再度對決沒有讓憾事重演。泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）合力拿下53分，搭配普里查德（Payton Pritchard）的適時貢獻，綠衫軍靠著第四節一波22：8的猛烈攻勢，一舉奠定贏球基礎，最終以113：104完成復仇。

「我認為我們必須要稱讚他們，但我們覺得我們還可以打得更好。今晚我們在下半場做到了。」布朗說。

活塞前兩節靠著更好的命中率緊咬比分，三節結束甚至還領先對手4分，但泰托姆和布朗在第四節聯手拿下16分，加上普里查德補上10分，塞爾蒂克繳出63.2%的命中率，完全壓過活塞的32.1%，順利扭轉戰局，取得2連勝。

「他打得很好，我們都信任他。他展現絕佳防守，並且能命中投籃，他打得很有侵略性。」尤多卡（Ime Udoka）賽後稱讚普里查德。

布朗得到27分，泰托姆26分11籃板6助攻，普里查德12投8中拿到19分6助攻。

塞爾蒂克在最近12場比賽中贏得11勝，持續穩居東區第6名席次，談到球隊的狀態，布朗亦表示：「賽季初期，我們彷彿就像進入了輸球的輪迴，但現在，我們正尋找到贏球的方式。」

活塞陣中以康寧漢（Cade Cunningham）的25分為最高，喬瑟夫（Cory Joseph）15分，史都華（Isaiah Stewart）9分10籃板。

泰托姆和布朗（圖）合力搶下53分。（路透）
泰托姆和布朗（圖）合力搶下53分。（路透）

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