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NBA／決勝節逆轉氣走湖人 快艇本季洛城內戰3連勝

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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本季洛城內戰吞下2連敗，湖人25日再碰上快艇，延續前次交手廝殺到最後，靠傑克森（Reggie Jackson）完成致勝上籃，此役同樣激戰到底，詹姆斯（LeBron James）沒把握追平三分，湖人以102：105又敗給快艇。

湖人本場先發作出改變，哈沃德（Dwight Howard）睽違1個月重返先發，此外安東尼（Carmelo Anthony）也傷癒歸隊。但紫金軍團上半場三分手感冰冷，10分差落後給快艇，所幸第3節防守加壓奏效，開始吹響反攻號角。

只是取得反超的湖人決勝節未能守成，韌性十足的快艇靠莫里斯（Marcus Morris Sr.）倒數39.4秒三分，拿到1分領先優勢。接著雙方都各挑戰判決成功，快艇得益於詹姆斯先出界才完成救球，湖人則是免除了壓迫防守的犯規。

不僅如此，只剩1秒就得過半場的快艇似乎沒意識到此，球還是發在後場出現違例。可惜湖人也沒把握機會，安東尼勉強三分出手不進，傑克森回頭2罰俱中，詹姆斯在只剩0.7秒下，趕在時間內嘗試底角三分，也沒創造奇蹟。

數據上，快艇有7人得分上雙，曼恩（Terance Mann）獲19分，肯納德（Luke Kennard）添18分，傑克森挹注17分；湖人以詹姆斯21分居首，哈沃德摘下16籃板，安東尼與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則各有18分進帳。

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