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NBA／烏布瑞、哈瑞爾扮板凳暴徒 黃蜂螫傷暴龍掃頹勢

體育新聞組／綜合報導
烏布瑞為黃蜂攻下23分，是球隊勝利功臣。（Getty Images）
烏布瑞為黃蜂攻下23分，是球隊勝利功臣。（Getty Images）

全明星賽前近1個月萎靡不振，黃蜂近10場狂輸9場，經過一周休養生息，25日靠烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與哈瑞爾（Montrezl Harrell）扮板凳暴徒，烏布瑞與洛齊爾（Terry Rozier）攻23分居全隊之首，後者另送9助攻，哈瑞爾再添20分，以125：93痛宰暴龍，一掃頹勢。

影音來源：YouTube

暴龍此役不僅招牌防守失靈，拿黃蜂凶猛攻勢完全沒轍，自己進攻也出狀況，第1、3節都拿不到20分，一度落後多達41分，吞下慘敗。

黃蜂開局直接打出一波14：2掌握主動權，暴龍則低級失誤接連不斷，防守端也並不積極顯得非常低迷，幸好暴龍席亞康（Pascal Siakam）最後時刻製造犯規，依靠罰球將首節比分追至19：28。

次節暴龍整體手感慢慢恢復，阿丘瓦（Precious Achiuwa）、范弗利特（Fred VanVleet）幫助暴龍進一步縮小分差。但就在追分的關鍵階段，暴龍再次連續出現失誤。

中場過後，暴龍完全沒有調整好狀態，第三節將近10分鐘只有7分進帳。第四節比賽基本進入垃圾時間，巴恩斯（Harrison Barnes）雖然攻下28分，但無力回天。

洛齊爾（右）貢獻23分9助攻，為黃蜂勝利建功。（美聯社）
洛齊爾（右）貢獻23分9助攻，為黃蜂勝利建功。（美聯社）

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