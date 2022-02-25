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NBA／康寧漢關鍵罰球 活塞澆熄騎士反撲

體育新聞組／綜合報導
狀元康寧漢（左）穩穩把握4罰得分。（美聯社）
狀元康寧漢（左）穩穩把握4罰得分。（美聯社）

葛蘭德（Darius Garland）與艾倫（Jarrett Allen）登場自家所辦全明星賽，而莫布里（Evan Mobley）更率隊贏下技術挑戰賽，只是騎士結束圓滿全明星周末，卻面臨傷兵考驗，24日把握不住三分追平機會，以103：106不敵活塞。

不光葛蘭德因傷無法出賽，期限前找來救火後場的勒佛特（Caris LeVert）也掛傷號，儘管騎士迎回馬卡南（Lauri Markkanen）擺出3大陣容，欠缺有效進攻組織還是陷入苦戰。且活塞替補此役表現出色，一口氣拿到53分力壓騎士35分。

騎士末節前5分多鐘只拿4分，被活塞甩開落後雙位數，雖然最後大反攻一度反超，但狀元康寧漢（Cade Cunningham）穩穩把握4罰，而落後3分的騎士讀秒階段嘗試3次追平三分球可惜都未果，只能飲恨，讓近況火熱綠衫軍排名進逼。

數據上，活塞以迪亞洛（Hamidou Diallo）攻21分為多，他與拿到16分的巴格利（Marvin Bagley III）還有3分4投全中的麥葛魯德（Rodney McGruder）撐起板凳火力，康寧漢則有17分進帳；騎士以馬卡南22分居首，這也是他近1個月來首次出賽。

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