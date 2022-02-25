NBA／紐約疫苗將鬆綁 厄文可望重返主場

籃網隊明星球員厄文，不再是「客場限定」，將可在主場出賽。（路透資料照片）

在歷經全明星周假期重新整軍後，NBA下半季點燃戰火，其中在交易大限前送走哈登換回西蒙斯等人的籃網隊，也傳來紐約市 可望放寬疫苗 施打限制的消息，這也代表主控厄文 有望重新在主場亮相。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，有意仿效其他地區鬆綁相關防疫措施，其中未施打疫苗者限制也將取消，不過他強調一切時程還是要取決於專家意見。籃網主帥奈許（Steve Nash）也回應：「這當然很棒，這樣厄文（Kyrie Irving）能替我們打所有比賽。」

「不過這決定權不操控在我們手上，所以我們會耐心等待市長決定」，他續道，而奈許也強調，厄文對此發展當然樂觀其成，「我想他正努力朝打每一場比賽目標調整，假如規定鬆綁，那他肯定會很興奮，這是他一直以來等待的結果。」

籃網在今年交易大限送出哈登（James Harden）後宣告三巨頭組合破滅，不過透過交易加盟的小柯瑞（Seth Curry）、佐蒙德（Andre Drummond）已在日前登場並有所建樹，而西蒙斯（Ben Simmons）與受傷的杜蘭特（Kevin Durant）也已經恢復訓練，讓籃網有望在下半季以完整體之姿出賽。

目前在東區排名第8名的籃網下半季仍有23場例行賽要打，其中包括13場主場賽事，假使厄文都能出賽，加上杜蘭特和西蒙斯及時歸隊，仍有望擠進前6名避免參與附加賽，甚至是衝擊東區前段班。