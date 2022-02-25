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NBA／與湖人總管不合？詹姆斯：不會走

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯與高層關係受矚目。（Getty Images）
詹姆斯與高層關係受矚目。（Getty Images）

先前才被爆料自家公司不滿湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），經紀人保羅（Rich Paul）透過體育名嘴放話，指稱這樣報導完全不是事實。但主要媒體還是一口咬定湖人內部風暴正在醞釀，把矛頭對準詹姆斯（LeBron James）。

The Athletic與ESPN都報導，詹姆斯與佩林卡間關係緊張，甚至引伸出問題是若他休賽季不提前續約，是否就替往後出走鋪路的臆測。而記者查拉尼亞（Shams Charania）也訪問到保羅，後者聲稱詹姆斯絕無此意。

「我今天跟保羅通過話，他告訴我，詹姆斯與佩林卡間關係沒有問題」，查拉尼亞透露，「保羅也指出，這些言論太荒謬了，且全然是不實的。詹姆斯不會離開湖人，他想繼續留下」。他也認為保羅的話有其可信度存在。

此前，記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）拋震撼彈，強調詹姆斯暑假可提前續約，若他不點頭答應，2023年將進入自由球場市場，湖人在此情況下或許得考慮交易他。而其他媒體也談到詹姆斯與佩林卡關係。

「The Athletic」記者奧蘭（Bill Oram）報導，詹姆斯跟佩林卡關係緊繃，甚至引述消息來源說法稱彷彿是戰爭前期的劍拔弩張氣氛。而資深記者史坦（Marc Stein）則指出，佩林卡深獲湖人老闆信任，若權力鬥爭，詹姆斯恐不一定是勝出一方。

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