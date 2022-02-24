NBA／籃網下月作客費城 格林：不會與西蒙斯握手

76人射手格林。（美聯社）

76人在敲定明星後衛哈登（James Harden）的轉隊後首次初賽日期後，與他互換東家的西蒙斯（Ben Simmons）何時能上場也成為外界關注焦點，其中76人射手格林（Danny Green）在今天被問到3月11日就將迎接籃網來訪時就表示，並不認為西蒙斯那場比賽會登場，雙方可能也不會在賽前互相握手。

76人在交易大限前將西蒙斯送往籃網換來哈登，而雙方下月11日就將在費城 交手，將成為兩位明星後衛轉隊後首次對戰前東家的機會，不過對於該場比賽76人球員與西蒙斯會有什麼互動，格林在今天也語帶保留，並認為西蒙斯有可能在那場比賽不會登場。

「現在，我們還會在賽前握手嗎？可能不會。」格林在談到可望與西蒙斯交手時說：「首先，如果他參加那場比賽，我會感到非常壓抑，我不知道他現在健康狀況如何，但過去他不論是在精神、身體還是其他方面，我都知道他不喜歡在費城打球，所以如果他參加了那場比賽，我會非常訝異。」

格林強調，對於西蒙斯沒有太多惡意，但假使最終西蒙斯上場，那將會是一場類似季後賽 的比賽氛圍，「這對他來說可能會非常艱難，這取決於他的做法，我不恨他也不討厭他，對我來說怎樣都無所謂，我不會浪費更多精力去不喜歡他。如果他上前表示善意，我會說『What's up？』，這就是我的作法。」

另外，格林也談到了與西蒙斯一起被送往籃網的小柯瑞 （Seth Curry）與佐蒙德（Andre Drummond），直言西蒙斯與兩人過去在費城的關係就不太密切，「我還沒有機會與他們聊聊，但我知道他們不是那種親密的關係，我想知道他們現在如何，有機會我一定會跟他們談一談。」