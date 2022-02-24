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NBA／哈登將復出戰灰狼 安比德邀幹大事

體育新聞組／綜合報導
轉戰76人隊的哈登，傳將在對灰狼隊之戰首次亮相。（Getty Images）
轉戰76人隊的哈登，傳將在對灰狼隊之戰首次亮相。（Getty Images）

NBA下半季重燃戰火，不少在交易大限前進行異動的球隊蓄勢待發，從籃網隊轉戰76人隊的明星後衛哈登James Harden)，傳出對灰狼隊之戰首次亮相，讓76人一哥安比德（Joel Embiid）相當期待，認為兩人有機會聯手幹大事。

上半季打完在東區排名第三的76人，送走燙手山芋西蒙斯、換回哈登，將與安比德組成全新的雙人組合；哈登2月初出戰太陽隊後因右腿傷勢缺陣，日前安比德證實，球團有意讓哈登對灰狼初登場。

安比德以史上最偉大得分手形容新搭擋，他說：「哈登是史上最好的得分手之一，組織能力也沒話說，我們已經有一套很好的體系，他加入後會提升到另外一個層級。」

曾與安比德在76人聯手的熱火隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler），為哈登加入前東家感到開心，「如果哈登在那邊能夠開心，費城就是我希望他去的地方，他將和我最好的朋友安比德在一起，已經迫不及待跟他們交手了。」

至於轉戰籃網隊的西蒙斯（Ben Simmons），傳出已與新隊友杜蘭特（Kevin Durant）一同投入訓練，不過總經理馬克思強調，要在本周就看到兩人就上場不切實際，他說：「我們關注西蒙斯很久了，他有菁英級別的天賦，他的到來將能舒緩厄文和杜蘭特的壓力。」

籃網日前簽下後場老將德拉基奇（Goran Dragic），他將與過去在太陽隊的前輩、現任籃網總教練奈許（Steve Nash）再度合作，馬克思說：「能簽下德拉基奇，完全歸功於奈許，他們曾一起度過短暫的時光，德拉基奇相當尊重奈許。

安比德相當期待哈登的加入。（Getty Images）
安比德相當期待哈登的加入。（Getty Images）

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