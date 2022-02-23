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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

NBA／威廉森養傷神隱 前隊友痛批與鵜鶘團隊脫節

記者劉肇育／綜合報導
奧良鵜鶘隊威廉森。（路透）
奧良鵜鶘隊威廉森。（路透）

本賽季因為養傷還未出賽的紐奧良鵜鶘隊威廉森（Zion Williamson），今天遭到退休後轉任分析師的前隊友瑞迪克（JJ Redick）批評，直言他在加盟鵜鶘後始終不積極投入團隊，為他感到擔憂。

身為2019年選秀會狀元，威廉森在菜鳥年因傷錯過大半賽季後，上季總算代表鵜鶘出賽61場，繳出平均27分、7.2籃板的亮眼數據，也讓鵜鶘球團與球迷總算感受到等待沒有白費；不過本賽季威廉森再度在賽季開打前因為右腳骨折傷勢動刀，近期又傳出要進行二度手術的消息，本賽季能否出賽將打上問號。

僅管威廉森進入聯盟後接連遭遇傷病的狀況確實讓人失望，但曾與威廉森合作過兩個賽季，並在去年宣佈退休的瑞迪克，在近日錄製節目時就直言，威廉森不積極融入球隊的狀況，更讓人感到擔憂。

「作為一名運動員，當你參加一項團隊運動時，你就有責任全心投入。」瑞迪克在談到威廉森與團隊的互動時說：「你要全心投入你的身體、全心投入你的工作、全心投入在你的隊友身上，這就是你該負起的責任，但在威廉森身上我沒有看到這點。」

日前鵜鶘在交易來明星射手麥凱倫（C.J. McCollum）後，麥凱倫也公開透露尚未與威廉森進行過談話，並期待這一天能夠儘早到來，「我已經與一些和他關係密切的人談過，並期待早日能夠跟他坐下來聊聊，我現在知道的就和大家知道的一樣多，但我會繼續努力。」

瑞迪克也認為，儘管威廉森因傷離開球隊，但也不該對於球隊事務不聞不問，「這只說明你對於你的球隊、組織和城市沒有投入，我知道他受傷沒有隨隊，但你們剛交易來一名聯盟前50名的球員，且還將與你攜手合作，你應該要伸出手說聲『你好』，但這是我們一再看到他的重複行為模式，我曾經是他的隊友，但我不得不說他與隊友已經脫節，這才是一個準確的說法。」

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