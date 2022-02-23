我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄恐隨時進攻 烏克蘭進入緊急狀態 後備軍總動員

與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

NBA／1張200萬元「小飛俠」布萊恩球員卡創天價

記者曾思儒／即時報導
因直升機意外驟逝的布萊恩，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出。(路透)
因直升機意外驟逝的布萊恩，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出。(路透)

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）2020年初因直升機失事意外驟逝，但在球迷心中地位仍高，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出，全球球員卡拍賣機構PWCC Marketplace今天宣布這項消息。

這張天價球員卡不是布萊恩的新人卡，也沒有簽名，而是1998年到1998年的限量高價「Metal Universe Precious Metal Gems Emerald」卡，獲得卡片鑑定公司Beckett Grading Services的8.5高評分。PWCC業務發展總監克雷格（Jesse Craig）表示，這張卡片的難得在於保存非常完整，「因為這種卡片很脆若，要找到一張狀態那麼好的非常罕見。」

克雷格解釋，這系列的卡片因使用錫箔表面，邊緣經常出現凹痕，卡片也容易剝落，但這張天價卡片保存十分完整。

這系列的布萊恩卡片一共發行123張，這張正是編號81的卡片，81分也是布萊恩生涯最高得分，讓這張卡片再添意義。

這張卡片也成最近一張超過2百萬美金售價的籃球卡，先前包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）新秀簽名卡、唐西奇的新秀卡和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的球員卡都賣出天價，其中以詹姆斯簽名卡去年4月售出的520萬美金最驚人。

湖人

上一則

網球／無法入境美國 缺席印地安泉？約克維奇留伏筆

延伸閱讀

獵殺慢跑非裔 喬治亞州3白人「仇恨罪」成立

獵殺慢跑非裔 喬治亞州3白人「仇恨罪」成立
NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪

NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪
NBA／體育作家新書爆料 詹皇對K教練抱怨小布「混蛋」

NBA／體育作家新書爆料 詹皇對K教練抱怨小布「混蛋」
復刻台灣紅茶香 台南老街名店引進矽谷

復刻台灣紅茶香 台南老街名店引進矽谷

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
前冬奧花式滑冰金牌金妍兒。 美聯社

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

2022-02-18 19:31
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽19日在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。 新華社

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

2022-02-19 09:08
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36

超人氣

更多 >
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創
外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住