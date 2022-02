21日明星賽除了邀請被選為75大球星的球員共襄盛舉,鏡頭還捕捉到許多有趣畫面,湖人 巨星詹姆斯(LeBron James)被拍到在歌手演繹國歌時忍不住笑出來,該影片在網路上被瘋傳。

NBA 每場比賽開賽前,都會邀請歌手唱國歌開場,明星賽也不例外,不過通常在歌手表演時,球員都會擺出一張嚴肅的臉聆聽國歌,但由於這次請來的女歌手葛蕾(Macy Gray)用相當非傳統的方式詮釋國歌,唱法過於獨特觸發詹皇的笑點,導致他當場忍不住笑了出來,不料鏡頭恰巧抓到該畫面,因此被網友當成茶餘飯後的笑話觀賞。

網友在推特 上紛紛留言,「看得出來詹姆斯很努力想忍住」、「怎麼會請這位歌手」、「我不怪詹姆斯,我自己都關靜音。」

LeBron fighting demons trying to hold in his laughter lmaooo pic.twitter.com/4vpIApnCsq