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NCAA／哈沃德當教練 打人恐遭禁賽

體育新聞組／綜合報導
哈沃德動手打人，可能面臨禁賽處分。（路透）
哈沃德動手打人，可能面臨禁賽處分。（路透）

NBA球員、現任密西根大學男籃隊總教練哈沃德（Juwan Howard），因為在NCAA的一場比賽後，賞了對手威斯康辛大學助理教練一巴掌，現在可能面臨禁賽處分。

在全美大學體育聯盟（NCAA）密西根大學（University of Michigan）63：77敗給威斯康辛大學（University of Wisconsin）的比賽之後，兩隊照例互相致意，威斯康辛大學總教練賈德（Greg Gard）也和對手一一握手，但排在隊伍中的哈沃德並未伸手。

哈沃德先是用手指了賈德，接著一把抓住他的上衣並念了幾句，隨後還拉開口罩情緒激動指著他的鼻子狂唸，此時雙方人馬圍了上來，爆發衝突。在被人拉開之際，哈沃德還動手打了介入的威斯康辛大學助理教練克拉本霍夫特（Joe Krabbenhoft），一巴掌打在他臉上。

對此，NCAA官員在聲明中表示，他們正在調查這場混戰，並將在「完成調查後，迅速採取適當的紀律處分」。哈芬登郵報（Huffpost）報導，哈沃德在記者會中表示，令他生氣的是威斯康辛大學在比賽尾聲叫暫停。

他為此在兩隊賽後握手時，與威斯康辛大學總教練賈德發生口角，隨後其他人也加入。哈沃德說：「我認為當時沒有必要喊暫停，尤其在領先幅度那麼大的時候。」

從影片可以看到，密西根大學的球員狄亞貝特（Moussa Diabate）和威斯康辛大學的選手尼斯（Jahcobi Neath）出拳互毆。在衝突中，沒有人受到嚴重的傷害，雙方雖扭打成一片，最終在球場保全人員的協助下落幕。

哈沃德1994年被華盛頓子彈（註：現華盛頓巫師）在選秀會上，以第1輪第5順位選上，並曾於2012年、2013年隨邁阿密熱火奪下總冠軍。他在2013年卸下球員身分，並於2019年成為密西根大學總教練。

哈沃德出身密西根大學，學生時期與另4位隊友韋伯（Chris Webber）、羅斯（Jalen Rose）、傑克森（Ray Jackson）和金恩（Jimmy King）組成知名的「密西根五虎」（Fab Five）陣容，1991、1992年為密大連奪兩年NCAA亞軍。

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