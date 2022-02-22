NBA／16三分球飆50分 柯瑞奪明星賽MVP

柯瑞三分球猛轟，贏得今年全明星賽MVP。（Getty Images）

本季才寫下NBA三分球紀錄的勇士 隊球星柯瑞 （Stephen Curry），20日在全明星賽再展神射身手，全場飆進破紀錄的16記三分彈，狂轟50分，加上隊長詹姆斯（LeBronJames）投進致勝中距離，聯手助詹姆斯隊以163：160壓下杜蘭特隊。

來源：聯合影音網

明星賽中場，聯盟特別安排和75大球星致敬的介紹活動，柯瑞和詹姆斯也換上特別西裝，和歷年傳奇球員齊聚一堂；重新換上球衣的柯瑞，第三節火力全開，單節就飆進7記三分彈，且距離一球比一球遠。

柯瑞上半場投進8記外線就是新紀錄，三節打完已轟下45分，一次暫停中他還詢問轉播單位「明星賽最高分是多少？」可惜他第四節只再追加一記外線，全場「只」拿下50分，沒能改寫湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）2017年寫下的52分紀錄。

雖沒能改寫得分紀錄，拿下MVP的柯瑞仍說，詹姆斯投進絕殺球，為比賽做了完美結尾，「我拿到MVP，整晚都打很好，他投進致勝球。」今年明星賽在克里夫蘭舉行，柯瑞和詹姆斯剛好來自附近城市阿克倫，聯手拿下勝利後緊緊相擁，柯瑞形容說，如此劇本再完美也不過。

18度入選明星賽的詹姆斯，已經連5年留下明星賽勝利，今年還是由自己結束比賽，他笑說：「就連作夢也沒辦法比現實發生的這一切更棒。」他透露，25年前自己還是小球員時，就希望有機會到克里夫蘭見證籃球好手，今年能在家人同場下達成孩提時期的目標，完全是美夢成真。

中場介紹的75大球星，包括「魔術」強森（Magic Johnson）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等指標選手，「籃球大帝」喬丹 （Michael Jordan）壓軸出場掀起另波高潮。