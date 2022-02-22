我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

NBA／16三分球飆50分 柯瑞奪明星賽MVP

體育新聞組／綜合報導
柯瑞三分球猛轟，贏得今年全明星賽MVP。（Getty Images）
柯瑞三分球猛轟，贏得今年全明星賽MVP。（Getty Images）

本季才寫下NBA三分球紀錄的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry），20日在全明星賽再展神射身手，全場飆進破紀錄的16記三分彈，狂轟50分，加上隊長詹姆斯（LeBronJames）投進致勝中距離，聯手助詹姆斯隊以163：160壓下杜蘭特隊。

來源：聯合影音網

明星賽中場，聯盟特別安排和75大球星致敬的介紹活動，柯瑞和詹姆斯也換上特別西裝，和歷年傳奇球員齊聚一堂；重新換上球衣的柯瑞，第三節火力全開，單節就飆進7記三分彈，且距離一球比一球遠。

柯瑞上半場投進8記外線就是新紀錄，三節打完已轟下45分，一次暫停中他還詢問轉播單位「明星賽最高分是多少？」可惜他第四節只再追加一記外線，全場「只」拿下50分，沒能改寫湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）2017年寫下的52分紀錄。

雖沒能改寫得分紀錄，拿下MVP的柯瑞仍說，詹姆斯投進絕殺球，為比賽做了完美結尾，「我拿到MVP，整晚都打很好，他投進致勝球。」今年明星賽在克里夫蘭舉行，柯瑞和詹姆斯剛好來自附近城市阿克倫，聯手拿下勝利後緊緊相擁，柯瑞形容說，如此劇本再完美也不過。

18度入選明星賽的詹姆斯，已經連5年留下明星賽勝利，今年還是由自己結束比賽，他笑說：「就連作夢也沒辦法比現實發生的這一切更棒。」他透露，25年前自己還是小球員時，就希望有機會到克里夫蘭見證籃球好手，今年能在家人同場下達成孩提時期的目標，完全是美夢成真。

中場介紹的75大球星，包括「魔術」強森（Magic Johnson）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等指標選手，「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）壓軸出場掀起另波高潮。

展姆斯（右）投進致勝球。（路透）
展姆斯（右）投進致勝球。（路透）

柯瑞 喬丹 勇士

上一則

NBA／75大球星…喬丹壓軸登場 邀魔術強森單挑

下一則

冬奧／禁藥風波後首發聲 瓦莉娃：會繼續為你們滑冰

延伸閱讀

NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分奪全明星賽MVP

NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分奪全明星賽MVP
NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄

NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄
NBA／爸媽互控出軌訴請離婚 柯瑞受訪坦言：是個挑戰

NBA／爸媽互控出軌訴請離婚 柯瑞受訪坦言：是個挑戰
漏三分防守 勇士遭絕殺 柯瑞：我做了愚蠢的防守判斷

漏三分防守 勇士遭絕殺 柯瑞：我做了愚蠢的防守判斷

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽19日在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。 新華社

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

2022-02-19 09:08
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36

超人氣

更多 >