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NBA／高個投籃差？唐斯三分球大賽奪冠

體育新聞組／綜合報導
灰狼隊唐斯在三分球大賽奪冠，舉起獎杯笑開懷。（路透）
灰狼隊唐斯在三分球大賽奪冠，舉起獎杯笑開懷。（路透）

NBA三分球大賽的八位參賽者中，唐斯（Karl-Anthony Towns）最不被看好，賭盤甚至開出了14倍高賠率。沒想到，他在決賽輪飆出29分，力壓老鷹隊楊恩（Trae Young）和快艇隊肯納德（Luke Kennard）。他也直呼這座冠軍無疑打臉了過去那些質疑，認為他不該不務正業，而只要專注內線打法就好。

身高211公分的唐斯成三分球大賽奪冠的第二長人，僅次於2006年奪冠的德國退役球星諾維茨基（Dirk Nowitzki，213公分）。他也是2012年騎士隊勒夫（Kevin Love）後首位奪冠的大個子球員，加上2016年曾拿下技術挑戰賽冠軍，成為勇士柯瑞（Stephen Curry）後，史上第二位在明星賽不同項目都拿過冠軍的選手。

「我超級開心奪勝，這很棒，但我也為自己設立高標準。」唐斯透露，他為自己設定30分的決賽輪目標，但最終差了1分，成為奪冠的不完美小遺憾。

「我還記得當我長大時候，每個人都告訴我同一件事，『到低位去背框，為什麼要去投三分呢？根本沒道理』。但我跟我爸都不理會這樣發言，我們就是要用自己方式打球，乃至於打進NBA，這也是我一直以來的堅持」，唐斯表示。

他也進一步強調，希望自己拿三分球大賽冠軍例子可以啟發其他人，「對那些身材高大的小朋友或者其他長人來說，要是有人告訴他們，只有背框低位鉤射才是成功之道，我希望自己成為證明這觀念是錯的範例，你可以做自己並取得成功」。

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