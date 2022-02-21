NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分奪全明星賽MVP

詹姆斯(右二)靠著一次翻身後仰跳投，延續所屬球隊的連勝紀錄。（路透）

在今年克里夫蘭舉行的全明星賽中，依然延續目標得分制，詹姆斯所率領的「Team LeBron」雖然前三節打完落後「Team Durant」1分，但雙方一路廝殺到最後，靠著詹姆斯一次翻身後仰跳投，率先達到目標分數163分，以163比160取得勝利，詹姆斯所屬的球隊已經連五年取得勝利。

柯瑞 （Stephen Curry）在這場比賽可說是完全展現三分神射功力，全場在三分線外出手27次，命中驚人的16顆三分球，個人狂砍50分，勇奪全明星賽MVP，這也是他生涯首度贏得全明星賽MVP。

柯瑞在上下半場分別砍進8記三分球，第三節單節砍進7記三分球，創下半場三分球、單節三分球和全場三分球的全明星賽紀錄。此外，柯瑞單場50分也僅次於戴維斯（Anthony Davis）在2017年創下的52分紀錄。

來源：聯合影音網

詹姆斯出賽時間高達36分鐘，居所有球員之冠，拿到24分8助攻6籃板3抄截；安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得30分12籃板6助攻3抄截，約柯奇（Nikola Jokic）10分9籃板8助攻，德羅展（DeMar DeRozan）10分。

至於兩位地主球星艾倫（Jarrett Allen）和葛蘭德（Darius Garland），分別得到10分9籃板、13分。

「Team Durant」陣中以安比德的36分10籃板4助攻表現最佳，楊恩（Trae Young）13分10助攻，維金斯（Andrew Wiggins）10分。頂替傷兵入選的小鮑爾 （LaMelo Ball）和墨瑞（Dejounte Murray）各拿到18分、17分。