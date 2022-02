全明星賽20日登場,柯瑞 (Stephen Curry)在上半場就展現火熱手感,三分球11投8中,獨拿24分,一舉打破衛斯特布魯克(Russell Westbrook)和雷納德(Kawhi Leonard)所保持的全明星賽半場三分球命中數紀錄。

值得一提的是,當初創紀錄的衛斯特布魯克和雷納德分別在2016年、2020年奪下全明星賽MVP。

全明星賽單場命中最多三分球紀錄是由喬治(Paul George)所保持,他在2016年投進9顆三分球,柯瑞有望挑戰這項紀錄。

