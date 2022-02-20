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NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪

體育新聞組／綜合報導
湖人隊當家球星詹姆斯（右）曾說過，與大兒子布朗尼（左）一起打球會是他身為NBA球員最偉大的成就。（Getty Images）
湖人隊當家球星詹姆斯（右）曾說過，與大兒子布朗尼（左）一起打球會是他身為NBA球員最偉大的成就。（Getty Images）

湖人隊當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）職業生涯至今獲獎無數，而他曾說過，與大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球會是他身為NBA球員最偉大的成就，因此日前接受美國媒體《The Athletic》專訪時他表示，生涯的最後一個賽季他將選擇與兒子同隊，「他在哪裡，我就在哪裡。」

2020年底，詹姆斯與湖人以2年8500萬美元續約，確定會在紫金軍團待至2022-23年球季結束。

詹姆斯的大兒子布朗尼目前17歲，是洛杉磯塞拉峽谷高中三年級的學生，身高6呎2吋（約188公分）的他是名控球後衛，並預計在2024年投入選秀。不過，NBA主席席佛（Adam Silver）先前透露，在2005年後被禁止的「高中生跳級選秀」可能在近幾年重新解禁，倘若確定實施，布朗尼有機會明年就投入選秀，提早與明星老爸同場較勁。

「生涯最後一年想要與兒子一起打球。」詹姆斯過去就曾表示，他畢生的願望就是和布朗尼在同隊打球，近日詹姆斯受訪時他也流露出滿滿的「父愛」：「無論他在哪支球隊，我都會在那裡。」他還說只要能和兒子同隊，要他做什麼都願意。

湖人 NBA 洛杉磯

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