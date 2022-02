2022年灌籃大賽罕見沒出現任何50滿分一扣,期間更有幾次大失水準的失手例子,像是杜蘭特(Kevin Durant)就在推特 對此吐槽,而米契爾(Donovan Mitchell)也在社群媒體 喊話,要莫蘭特(Ja Morant)趕快出馬。

Me after a basic one hand https://t.co/opMBMsMWaI pic.twitter.com/5zYuMFh3B2

杜蘭特轉發一位網友說,要是他今年參賽,奪冠沒問題,他還發了張自己表情張狂慶祝模樣,並寫道:「我做完簡單的單手灌籃也能擺這表情。」此外米契爾也在推特表示:「明年拜託要找莫蘭特來參賽。」

Get @JaMorant in here next year🤷🏾‍♂️