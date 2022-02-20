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NBA／新秀挑戰賽 狀元郎康寧漢致勝三分球奪MVP

體育新聞組／綜合報導
狀元郎康寧漢拿下新秀挑戰賽MVP。（美聯社）
狀元郎康寧漢拿下新秀挑戰賽MVP。（美聯社）

NBA今年歡慶75周年，全明星賽新秀挑戰賽也推陳出新，加入G聯盟小將且擴編為4隊，進行單淘汰共3戰決定最終冠軍，且還採用近年全明星賽的目標得分制，首屆最終贏家也由貝瑞隊抱走，MVP則是狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）。

一開始先得到50分者獲勝的4強賽，湯瑪斯（Isiah Thomas）隊以1分之差氣走渥錫（James Worthy）隊，最終考驗罰球時，薩格斯（Jalen Suggs）錯失致勝第2罰，給對手反撲機會，貝恩（Desmond Bane）穩穩2罰率隊過關。

另一邊對戰組合中，貝瑞（Rick Barry）隊同樣跟裴頓（Gary Payton）隊廝殺到最後才分勝負，扮演功臣是完成大拉杆上籃的泰特（Jae'Sean Tate）。此外，中場投籃競賽則是湯瑪斯隊的貝恩與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）輕鬆奪魁。

而決賽因應聯盟成立75周年為先得到25分者勝出，搭配前1輪目標得分50正好為75。湯瑪斯隊靠阿丘瓦（Precious Achiuwa）接連取分本占優勢，可惜被貝瑞隊的康寧漢先回敬關鍵三分，華格納（Franz Wagner）再罰進致勝分演出逆轉。

哈利

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