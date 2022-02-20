NBA／4人無一灌達50分 尼克隊托平灌籃大賽勝出

尼克隊的托平19日贏得NBA灌籃大賽冠軍。（Getty Images）

今年灌籃大賽4位成員分別是勇士 的托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、魔術的安東尼（Cole Anthony）、火箭的格林（Jalen Green）、尼克的托平（Obi Toppin）。4人幾乎是沒什麼吸睛表現，甚至頻頻失手，沒有一次灌籃是拿到50分，最後是讓托平拿下冠軍。

首位登場的安東尼雖然換了一雙休閒鞋，還請來老爸Greg助陣，不過他多次灌籃失手，最後用左手灌進籃框，得到40分；托斯卡諾安德森飛過隊友維金斯（Andrew Wiggins），得到44分，托平同樣也是飛過一個人，並用了背後換手拿球，也是得到44分。至於格林則是多次嘗試失敗，最後灌籃拿到38分。

第二輪比賽中，格林先是拿下45分，而安東尼多次失敗，只得到30分；托斯卡諾安德森利用一個空中轉身後灌籃，獲得43分，托平則是得到46分，兩人一同晉級決賽。

決賽兩輪，托斯卡諾安德森多次嘗試失敗，兩次都沒拿超過40分。至於托平首灌獲得45分，第2灌則有47分，在幾乎一片冷場之中，慘澹贏得灌籃大賽冠軍。