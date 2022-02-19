NBA／爆冷奪3分球大賽冠軍 唐斯決賽總分創紀錄

灰狼隊中鋒唐斯19日贏得NBA三分球大賽。（路透）

今年三分球大賽共有8位球員出賽，分別是楊恩（Trae Young）、麥凱倫（C.J. McCollum）、范弗利特（Fred VanVleet）、拉文（Zach LaVine）、米爾斯（Patty Mills）、肯納德（Luke Kennard）、貝恩（Desmond Bane）、唐斯（Karl-Anthony Towns）。唐斯在兩輪比賽中發揮神射功力，以破紀錄的姿態勇奪三分球大賽冠軍。

首輪對決中，率先登場的貝恩拿到18分，麥凱倫19分，肯納德則是展現命中率，豪取28分；兩度灌籃大賽冠軍的拉文僅得14分，球評巴克利看好奪冠的米爾斯得到21分；唐斯獲得22分，范弗利特16分。最後登場的楊恩需要拿到22分才能晉級，結果他在最後兩個點找回準星，剛好以22分擠掉米爾斯。

脫穎而出的肯納德、唐斯和楊恩在決賽碰頭，結果率先登場的唐斯，展現驚人準度，一舉拿下29分的高分，帶給其他兩人極大壓力；楊恩隨後拿到26分，肯納德也是26分收場，賽前賠率達到11倍的唐斯一舉奪冠。

唐斯成為2012年的勒夫（Kevin Love）後，第2位拿下三分球大賽冠軍的灰狼球員；此外，6呎11吋的唐斯也成為諾維茨基（Dirk Nowitzki）之後，史上第2高的三分球大賽冠軍。

唐斯決賽拿到29分，亦是三分球大賽改制為總分40分之後的決賽最高得分紀錄，超越過去兩年的希爾德（Buddy Hield）的27分和柯瑞 （Stephen Curry）的28分，不過若以單輪來說則是僅次於柯瑞的31分。