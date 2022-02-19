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NBA／體育作家新書爆料 詹皇對K教練抱怨小布「混蛋」

體育新聞組 / 綜合報導
「K教練」夏謝夫斯基。（Getty Images）
「K教練」夏謝夫斯基。（Getty Images）

培育出多名NBA巨星的「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski），曾帶領美國夢幻隊在奧運男籃締造3連霸壯舉。有媒體報導指出，美國記者奧康納（Ian O'Connor）在以「K教練」為主角新書中，透露當時美國夢幻隊陣容中詹姆斯（LeBron James）與傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）之間一度緊張關係，讓夏謝夫斯基只得出面介入。

2008年男籃奧運，即便美國以87：76擊退澳洲，但布萊恩此役表現卻讓詹皇很不是滋味。當時美國隊工作人員透露，布萊恩似乎覺得比賽無趣，所以下半場就開始隨意投。雖然球員們有自制能力、監督自己，但當時忍無可忍的詹姆斯，則走到老K身旁說道：「你最好給我搞定那個混蛋！」而那時混蛋就是要打不打的布萊恩。

隨後布萊恩就被老K約談並一同檢討比賽影片語重心長地跟他說：「都是一些亂七八糟投球，你必須有更多動作。」在一連串當頭喝棒後，布萊恩也突然醍醐灌頂，虛心向表教練表示，「我明白了！抱歉讓你擔心。」當時工作人員對於3人之間產生的化學反應感到非常欣慰表示，「布萊恩、詹姆斯和老K教練都各司其職將該做的事做好，趕在去北京比賽前，讓事情變得迎刃而解。」

奧運 北京 澳洲

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