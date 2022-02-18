NBA／挺疆台藏 費里登獲諾貝爾和平獎提名

前波士頓塞爾蒂克前中鋒費里登獲提名諾貝爾和平獎。（取材自Instagram）

前波士頓塞爾蒂克前中鋒費里登（Enes Kanter Freedom）在推特表示，能獲得諾貝爾和平獎提名，他感到既榮幸又受寵若驚；他說，有時候表明立場比領到下一份薪資更重要。

中央社報導，費里登轉推「大西洋月刊」（The Atlantic）一篇題為「我們現在都是現實主義者」（We Are All Realists Now）的文章，內容提到NBA 對費里登像對維吾爾族一樣，眼不見心不煩。

土耳其裔的費里登在NBA征戰11年，去年11月入籍美國時改姓為「自由」（Freedom）。他近來直言不諱地談論人權，並在社群媒體上批評中國對待維吾爾族的方式。他針對西藏、台灣及香港的發言也引起關注，還曾呼籲抵制2022北京冬季奧運。

在NBA交易大限前，波士頓塞爾蒂克釋出費里登、後衛施洛德（Dennis Schroder）、費南度（Bruno Fernando）等3名球員，以交換休士頓火箭的泰斯（Daniel Theis），但火箭隨即宣布放棄費里登，讓他成為自由球員。

「大西洋月刊」文章提到，當天有30名諾貝爾獎 得主發表公開信，呼籲塞爾蒂克與費里登一起站在「歷史對的那邊」，「不要放棄他這名球員」。

文中提到，一名挪威國會議員提名費里登為諾貝爾和平獎候選人。

文章還寫道，費里登過去一周很忙碌。他拒絕觀看電視轉播的北京冬奧 ，卻在賽事轉播的黃金時段出現在「個人教育權利基金會」（Foundation for IndividualRights in Education）提倡言論自由的廣告中。