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冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

NBA／莫里斯飆絕殺3分球 勇士慘遭金塊逆轉

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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16日整場比賽一路領先金塊的勇士，卻在第四節最後大意失荊州，被莫里斯（Monte Morris）轟進絕殺三分球，以116：117主場飲恨。勇士近5戰苦吞4敗，但由於灰熊也輸球，雙方仍有著1.5場勝差。

勇士禁區貧弱問題碰到MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）顯然更進一步被放大，約柯奇攻下35分17籃板8助攻，讓勇士防守承受極大壓力。

勇士在第四節剩下2分鐘時仍握有7分領先優勢，但富比士（Bryn Forbes）和葛登（Aaron Gordon）先後得到4分，魯尼（Kevon Looney）兩罰未中也造成球隊傷害；湯普森（Klay Thompson）外線未中，約柯奇2分得手，差距縮小到1分差。柯瑞（Stephen Curry）三分也未能把握，反讓莫里斯快攻放進超前分。

剩下14.9秒，柯瑞操刀完成三分打，又讓勇士重新握有2分領先，然而約柯奇的助攻讓莫里斯最後關頭出手，一舉絕殺勇士。金塊逆境中求生，搶下3連勝。

最後得到價值連城5分的莫里斯，此役得到13分6助攻4籃板；富比士12投8中包括4記三分球，拿到22分。葛登10分9籃板5助攻，小瑞佛斯（Austin Rivers）10分。

勇士7人得分雙位數，柯瑞拿到25分6助攻3籃板，不過三分球7投僅1中；湯普森16分4籃板4助攻，15投5中，手感仍舊不振。

波爾（Jordan Poole）15分5助攻，魯尼13分9籃板3助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）12分3籃板3助攻，小裴頓（Gary Payton II）12分4籃板6抄截，波特（Otto Porter Jr.）10分7籃板，維金斯（Andrew Wiggins）12投4中，獲得9分4籃板4助攻2抄截。

勇士 柯瑞 波特

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