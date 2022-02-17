NBA／詹姆斯末節爆發逆轉秀 湖人斷爵士6連勝

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大半比賽都處於落後追趕狀態，甚至戴維斯（Anthony Davis）還在上半場結束前就因右腳踝扭傷退場，即便面臨如此險境，但陣中只要有詹姆斯（LeBron James）在，湖人 永遠都有贏球希望！

詹姆斯（LeBron James）16日在第四節獨拿15分，帶領球隊一路逆轉比分，搭配小將里夫斯（Austin Reaves）讀秒階段的關鍵三分球，湖人在驚濤駭浪中以106：101氣走爵士，結束3連敗的同時，也終結了爵士6連勝。

詹姆斯上場40分鐘，23投14中攻下33分8籃板6助攻2抄截，第四節拿下9分的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），全場拿到17分7籃板6助攻，蒙克（Malik Monk）13分。戴維斯退場前得到17分2籃板2助攻2阻攻。

米契爾（Donovan Mitchell）雖然轟進37分5助攻3籃板4抄截，但他在第四節最後4分鐘卻是屢投不進，一分未得，爵士僅能靠康利（Mike Conley）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）零星火力支撐，面對詹姆斯的大軍壓境，「大西洋長城」防線終究還是慘遭攻破。

波格丹諾維奇拿到15分，康利6分5助攻4籃板，不過兩人合計23投僅7中；戈貝爾（Rudy Gobert）5分11籃板3阻攻，克拉克森（Jordan Clarkson）13分。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，戴維斯的腳踝傷初步X光檢查結果為陰性，經過明星賽後休養後，將會重新評估傷勢。