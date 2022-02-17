NBA／保羅遭驅逐出場 太陽逆轉火箭收7連勝

保羅在第三節初因抱怨和碰撞到裁判吞下2次技術犯規遭到驅逐出場，但無礙太陽收下勝利。(美聯社)

在連續兩天出賽的情況下，太陽主場迎戰後段班的火箭可說是飽受威脅，前三節幾乎一路處於落後狀態，甚至保羅（Chris Paul）還在第三節初因抱怨和碰撞到裁判吞下2次技術犯規遭到驅逐出場。不過太陽最終仍發揮團隊戰力優勢，第四節多點開花，繳出6成命中率，以124：121逆轉擊退火箭。

太陽迎接7連勝到來，同時也在最近19場比賽拿到18勝，寫下隊史在全明星賽之前的最佳戰績。至於火箭則是功虧一簣，苦吞6連敗。

布克（Devin Booker）拿下24分8助攻3籃板3抄截2阻攻，表現全面；艾頓（Deandre Ayton）貢獻23分9籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）17分7籃板，強森（Cameron Johnson）14分5籃板4助攻。保羅退場前得到11分6助攻，連續5場助攻雙位數的表現告終。

施羅德（Dennis Schroder）此役先發上陣，拿到全隊最高23分，泰特（Jae'Sean Tate）22分10籃板，葛登（Eric Gordon）20分；森根（Alperen Sengun）19分14籃板3助攻2抄截，格林（Jalen Green）17分。