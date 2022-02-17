NBA／老鷹威廉斯替補985場 史上第一人

楊恩拿下22分6助攻3籃板，率老鷹大勝魔術。（路透）

前一場飆41分擊退強敵騎士的楊恩（Trae Young），曾表示將要順勢拿下對魔術的客場比賽為全明星賽後的重振雄風做好準備。

楊恩16日拿下22分6助攻3籃板，搭配波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的23分6助攻，及老鷹全隊7人得分雙位數的強勢火力，最終客場以130：109大勝魔術，取得「背靠背」2連勝。

老鷹上半場繳出三分球19投13中的驚人命中率，取得72：53的大幅領先；進入下半場比分更加擴大，一度贏到32分，也讓比賽早早進入垃圾時間。

老鷹迎接大勝之餘，老將威廉 斯（Lou Williams）還寫下一項重要里程碑。威廉斯此戰替補上場18分鐘，拿到9分4助攻，這是他生涯第985場以替補身份出賽，超越老柯瑞 （Dell Curry），躍居史上第一。

杭特（De'Andre Hunter）獲得14分，赫爾特（Kevin Huerter）15分，蓋里納利（Danilo Gallinari）11分，卡佩拉（Clint Capela）8分9籃板2阻攻；替補的歐康古（Onyeka Okongwu）12分6籃板2阻攻，萊特（Delon Wright）10分6籃板。

魔術陣中以安東尼（Cole Anthony）的23分7籃板5助攻表現最佳，薩格斯（Jalen Suggs）19分4籃板4助攻，卡特（Wendell Carter Jr.）10分10籃板6助攻，班霸（Mo Bamba）11分9籃板。