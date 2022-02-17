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NBA／媒體揭3巨頭拆夥內幕…哈登與杜蘭特、厄文早鬧翻

體育新聞組 / 綜合報導
在籃網不開心，哈登（左）加盟76人。（路透）
在籃網不開心，哈登（左）加盟76人。（路透）

「大鬍子」哈登（James Harden）攜手杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭才不過短短1年、完整合體16場就協議分手。媒體近日探究籃網三巨頭拆夥內幕，直言哈登不只與厄文不合，其實也和杜蘭特冷戰許久了。

在加盟76人的記者會上，記者詢問哈登，厄文本季因未施打疫苗的「不確定性」是否導致他離開籃網？哈登回應，影響非常非常小，並尊重厄文的個人喜好，不過接著話鋒一轉，他說：「但這確實影響了球隊，一開始，我們三人一起贏球，掩蓋了很多事情，不幸的是我們只合作了16場比賽，而費城是我期待已久的機會」，哈登甚至透露早在上季想離開火箭時、76人就是首選，只是沒有成真。

除此之外，「ESPN」也報導，去年杜蘭特就對哈登的體態管理與體能狀況感到失望，兩人的關係變得有些詭異，甚至在教頭奈許（Steve Nash）為杜蘭特設計戰術時，哈登因與自己想要的單打戰術不同，竟在一旁翻了個白眼。之後哈登親自向籃網隊高層表明希望能將自己交易至費城，杜蘭特也因而對大鬍子的忠誠度感到非常失望。另外，2月初哈登因腿傷缺陣時，杜蘭特還曾懷疑他的傷勢嚴重程度。

「Bleacher Report」記者費雪（Jake Fischer）加碼爆料，在交易之前，哈登與杜蘭特其實已經冷戰好幾個月，球隊其他成員的處境也因此變得相當尷尬。而且比起哈登，杜蘭特曾替厄文抱屈，顯然更「挺」他：「厄文總是被媒體和球迷當成代罪羔羊。」

媒體探究籃網三巨頭拆夥的原因，發現杜蘭特（左起）、厄文與哈登都有過節。（歐新社資...
媒體探究籃網三巨頭拆夥的原因，發現杜蘭特（左起）、厄文與哈登都有過節。（歐新社資料照片）

厄文 費城 疫苗

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