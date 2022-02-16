我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第7金 齊廣璞奪男子自由式滑雪空中技巧冠軍

疫情入尾聲？莫德納執行長：8成機率可見病毒減弱

NBA／一直投三分毀了比賽？ 柯瑞喊冤：又沒叫你亂投

體育新聞組／綜合報導
柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。（路透）
柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。（路透）

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）憑著超強外線改變了籃球趨勢，本季更超越名人堂傳奇射手艾倫（Ray Allen），登頂NBA歷史三分球之王，他的攻擊模式引起各界效法，不過，也有人在社群上批評他的球風是「毀了比賽」，對此柯瑞喊冤：「不要再於一些糟糕的投籃影片下標記我，我又沒有叫你亂投！」

柯瑞的外線功力了得，讓他僅花789場就打破艾倫的三分球紀錄，他的影響力不只出現在NBA賽場，據外媒報導，自家教頭柯爾（Steve Kerr）曾目睹一群年約10歲的孩子打球時，連續7波進攻都選擇三分線出手，令他忍不住開起子弟兵的玩笑：「Steph，這都是你的錯。」

許多人認為，柯瑞的三分球策略改變了籃球生態，然而這樣的改變雖受到現代孩子們的愛戴，鵜鶘隊球星麥凱倫（C.J. McCollum）卻也點出問題：「他讓比賽變得更好，但也變得更糟。」他表示，很多孩子嘗試模仿柯瑞的動作，但他們真正該練習的是能運用在比賽上的基本功。

此外，也有人在社群上批評柯瑞的球風，柯瑞日前在前NBA球員理察森（Quentin Richardson）的Podcast節目上「喊冤」：「我要趁著這個機會澄清，不要再在一些糟糕的投籃影片下標記我，說我毀了比賽，我又沒叫你亂投！這些標記一直出現，像是：『你毀了比賽，真是謝了，柯瑞。』」

柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。（路透）
柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。（路透）

柯瑞 NBA 社群

上一則

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

下一則

冬奧／美國冰壺人氣選手 漢密爾頓留長髮有秘密

延伸閱讀

37次單節破20分 史上第一 柯瑞：還不賴

37次單節破20分 史上第一 柯瑞：還不賴
NBA／柯瑞等主力全休 勇士波爾當家 逆轉勝馬刺

NBA／柯瑞等主力全休 勇士波爾當家 逆轉勝馬刺
NBA／柯瑞生涯出賽808場 超越穆林躍居隊史之冠

NBA／柯瑞生涯出賽808場 超越穆林躍居隊史之冠
124:115 柯瑞大爆發 勇士3分球神準 轟垮灰狼

124:115 柯瑞大爆發 勇士3分球神準 轟垮灰狼

熱門新聞

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威12金居首

2022-02-16 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
北京冬奧男子花滑比賽，美國華裔選手陳巍以332.6分高分摘金。

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

2022-02-10 00:27
陳巍早知自己能獲得金牌。（新華社）

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

2022-02-10 06:03

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起
5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪