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NBA／小柯瑞轉隊首戰砍23分 籃網中止11連敗

體育新聞組／綜合報導
籃網隊處女秀，小柯瑞拿下23分。（歐新社）
籃網隊處女秀，小柯瑞拿下23分。（歐新社）

柯瑞（Seth Curry）交易到籃網的首場出賽就展現火力，14日國王一戰，對全場18投10中，獨拿23分7籃板5助攻；擔任先發的佐蒙德（Andre Drummond）則有11分9籃板4助攻2抄截的表現。沒有巨頭壓陣的籃網從比賽一開始就掌控局面，在一路領先情況下，以109：85大勝國王，總算終結近期11連敗。

除了兩位新援手的發揮，布朗（Bruce Brown）此役也有全方位的貢獻，繳出19分6籃板6助攻5抄截3阻攻的數據，差點有機會創造「5×5」；艾德里奇（LaMarcus Aldridge）上場19分鐘，11投8中拿到19分8籃板。湯瑪斯（Cameron Thomas）14分5籃板3助攻。

加盟國王前兩戰都有出色表現的沙波尼斯（Domantas Sabonis），今天在克場可說是踢到鐵板，整場比賽11投4中只得到9分9籃板2助攻；福克斯（De'Aaron Fox）得到26分3助攻，米契爾（Davion Mitchell）13分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）12分8籃板5抄截。

國王全場投籃命中率僅34.4%，而籃網則是達到51.2%；籃網團隊傳出25次助攻，也比國王多出13次。

柯瑞

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