NBA／哈登無緣全明星賽 艾倫遞補圓夢

76人官方宣布，哈登（James Harden）因左腿筋傷勢將會缺席到全明星賽之後，確定無法出席這場一年一度的盛會；NBA 總裁席佛（Adam Silver）宣布將由騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）遞補進入全明星賽。這是他生涯首度入選全明星賽。

儘管短期內受制於傷勢還無法正式上陣，不過哈登仍完成了他在76人的首次訓練。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為哈登要融入團隊進攻並不難。「我認為眼前最重要的就是確保他能健康出賽，並且做好準備。他是一名籃球智商很高的球員，所以不需要把事情複雜化，你知道他擅長的是什麼。」

瑞佛斯亦透露，在全明星賽結束後，哈登將會參與多人的對抗訓練。

艾倫本季平均得到16.2分11.1籃板1.8助攻1.3阻攻，投籃命中率66.5%，成為聯盟史上第4位場均至少拿到15分10籃板且命中率超過65%的球員，先前3人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、吉爾摩（Artis Gilmore）、戈貝爾（Rudy Gobert）。騎士本季繳出35勝22敗的成績，高居東區第3。

先前聯盟公布全明星賽的陣容後，無緣入選的艾倫曾一度感到失落，如今能夠遞補出賽，對他來說也是遲來的肯定。

「Team LeBron」的先發陣容為詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）、德羅展（DeMar DeRozan）。

替補陣容為巴特勒（Jimmy Butler）、唐西奇（Luka Doncic）、葛蘭德（Darius Garland）、米契爾（Donovan Mitchell）、保羅（Chris Paul）、范弗利特（Fred VanVleet）、艾倫。

「Team Durant」的先發陣容為安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、維金斯（Andrew Wiggins）、莫蘭特（Ja Morant）、楊恩（Trae Young）。

替補陣容為小鮑爾 （LaMelo Ball）、布克（Devin Booker）、戈貝爾（Rudy Gobert）、拉文（Zach LaVine）、米道頓（Khris Middleton）、墨瑞（Dejounte Murray）、唐斯（Karl-Anthony Towns）。

先前杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）皆因傷不克出席名全明星賽，改由墨瑞和小鮑爾頂替出賽。