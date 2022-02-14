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NBA／左腿筋傷勢未癒 哈登缺席全明星賽 艾倫遞補

記者蔡佳霖／綜合報導
哈登傷勢未癒確定缺席明星賽。(歐新社)
哈登傷勢未癒確定缺席明星賽。(歐新社)

76人官方14日宣布，哈登（James Harden）因左腿筋傷勢將會缺席到全明星賽之後，確定無法出席這場一年一度的盛會。同時，NBA總裁席佛（Adam Silver）也宣布將由騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）遞補進入全明星賽，這是他生涯首度入選全明星賽。

在季中交易截止日前，76人和籃網完成一筆交易，76人送走西蒙斯（Ben Simmons）、佐蒙德（Andre Drummond）、小柯瑞（Seth Curry）、和兩個未來首輪選秀權，換來哈登和米爾賽普（Paul Millsap）。

儘管短期內受制於傷勢還無法正式上陣，不過哈登仍完成了他在76人的首次訓練。

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為哈登要融入團隊進攻並不難。「我認為眼前最重要的就是確保他能健康出賽，並且做好準備。他是一名籃球智商很高的球員，所以不需要把事情複雜化，你知道他擅長的是什麼。」

瑞佛斯亦透露，在全明星賽結束後，哈登將會參與多人的對抗訓練。哈登加盟76人之後沒有繼續穿13號球衣，而是改穿1號。

76人商店已備妥哈登球衣。(美聯社)
76人商店已備妥哈登球衣。(美聯社)

至於遞補進明星賽的艾倫，本季平均得到16.2分11.1籃板1.8助攻1.3阻攻，投籃命中率66.5%，成為聯盟史上第4位場均至少拿到15分10籃板且命中率超過65%的球員，先前3人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、吉爾摩（Artis Gilmore）、戈貝爾（Rudy Gobert）。騎士本季繳出35勝22敗的成績，高居東區第3。

先前聯盟公布全明星賽的陣容後，無緣入選的艾倫曾一度感到失落，如今能夠遞補出賽，對他來說也是遲來的肯定。

柯瑞 NBA

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