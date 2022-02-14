NBA／泰托姆38分 綠衫軍逆轉老鷹奪8連勝

塞爾蒂克迎戰老鷹，三節靠著泰托姆（右）和布朗合力攻下27分，單節轟進42分，扭轉戰局。（路透）

近況出色的塞爾蒂克13日主場迎戰老鷹，儘管上半場落後對手10分，但第三節靠著泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）合力攻下27分，單節轟進42分，一口氣扭轉戰局，最終以105：95擊落老鷹，勇奪8連勝。

進入2022年後，綠衫軍在22場比賽中贏得16勝，排名也擠下暴龍，回到東區第6名席次；至於老鷹則是吞下2連敗，目前暫居東區第10，但只領先巫師0.5場勝差，面臨資格賽保衛戰的壓力。

「我認為裁判的判決讓我們分心，我們失去了專注力，也失去節奏。」老鷹主帥麥克米倫（Nate McMillan）談到第三節被對手轟下42分。

泰托姆攻下38分10籃板3助攻，本季第17次雙十，也是第17次單場破30分；布朗拿到17分9籃板3助攻，威廉 斯（Robert Williams III）10分14籃板2阻攻，史馬特（Marcus Smart）13分7助攻6籃板，懷特（Derrick White）則有14分5助攻4籃板2抄截。

「球隊一開始遭遇到困難，但我們很快就做出回應，如今我們更能去終結比賽。我們的球員都樂於接受批評、指導和挑戰，他們想用正確方式打球，我喜歡這群傢伙。」尤多卡（Ime Udoka）說。

楊恩（Trae Young）拿下30分10助攻4籃板，不過26投僅9中，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）26分；卡佩拉（Clint Capela）8分17籃板，杭特（De'Andre Hunter）10分6籃板3助攻2抄截。