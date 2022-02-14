NBA／灰狼愛德華2500分 史上第4年輕

愛德華（右）成為史上第4年輕生涯總得分達2500分的球員。（路透）

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）客場面對溜馬火力全開，全場25投13中包括轟進7記三分球，狂飆37分5籃板4助攻4抄截，達成一項生涯里程碑，並帶領灰狼以129比120擊敗溜馬，結束2連敗。

根據統計，現年20歲又192天的愛德華成為史上第4年輕生涯總得分達2500分的球員。排在他前面的分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）。

此外，這是愛德華生 涯第5次單場至少拿到35分和命中5記三分球，在歷史上僅有唐西奇（Luka Doncic）能在21歲之前比他完成更多場次，唐西奇是累積7次。

「我今天7罰僅4中，原本可以拿到40分的。不過還好，我們贏了比賽。」愛德華賽後說道。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也表示：「愛德華在過去幾場比賽一直保持這樣的進攻侵略性，這讓一切變得不同。」

貝佛利（Patrick Beverley）則說：「我喜歡他今晚的比賽方式，整場帶給對手壓力，他很難防守。當他表現出色的時候，我們會是一支強悍的球隊。」

灰狼陣中7人得分雙位數，羅素（D'Angelo Russell）23分6助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿到15分13籃板3助攻，貝佛利13分；以畢斯利（Malik Beasley）、里德（Naz Reid）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）為首的板凳球員合計拿下37分。

溜馬在季中交易截止日前陸續清走沙波尼斯（Domantas Sabonis）、勒佛特（Caris LeVert）等主力，近期則是苦吞6連敗。

哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）延續加盟後的好表現，14投7中包括6記三分球，拿下22分16助攻5籃板；布里塞特（Oshae Brissett）22分13籃板2助攻2阻攻，史帝芬森（Lance Stephenson）21分，史密斯（Jalen Smith）17分12籃板，希爾德（Buddy Hield）13分8籃板。

杜阿爾特（Chris Duarte）只打了4分14秒就因傷退場，消息指出他預計不會在全明星賽前復出。