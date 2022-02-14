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NBA／詹姆斯超越賈霸 躍歷史得分王…紀錄夜難掩遺憾

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（右）的紀錄夜留下遺憾。（路透）
詹姆斯（右）的紀錄夜留下遺憾。（路透）

NBA湖人隊天王詹姆斯（LeBron James）12日正式寫下歷史，在季後賽與例行賽得分合計下，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的4萬4149分，以4萬4156分超車前輩榮登史上第1。可惜紀錄夜留遺憾，他追平3罰沒把握讓湖人以115：117惜敗勇士

談到所達成最新登頂成就，詹姆斯語氣仍難掩對輸球失落，「每當我的名字與偉大傳奇有所連結，我都會感到敬畏且感激有幸維持高水準。我愛籃球也享受身為NBA一份子，啟發好幾代人。不過現在輸球感覺猶在，這就是我所能想到的感想」。

本場比賽，隨著湯普森（Klay Thompson）回歸，勇士隊「浪花兄弟」再成勝利方程式，湯普森砍下復出新高33分，其中16分集中在第4節，柯瑞（Stephen Curry）最後46秒再攻進關鍵球。

詹姆斯則攻下26分、15籃板和8助攻，連續25分場次推進到22場；不過第3節締造新猷的詹姆斯，最後2.4秒原本有追平3罰機會，但第1罰就失手，第2罰命中後選擇第3罰故意不進，湖人沒掌握進攻籃板仍錯失勝利。

此外雖沒刻意強調失手罰球，詹姆斯坦言自己下半場表現確實不合格，「我關鍵時刻沒有作出足夠貢獻讓球隊贏球，我下半場才15投2，不過我自認有些機會還不錯，就是沒把握，但有時事情就是這樣」，他也肯定小將表現讓球隊跟勇士糾纏到最後一刻。

湖人教頭佛蓋爾提到，最後幾分鐘球隊還握有6分領先，最終卻是敗戰收尾，「這場比賽很傷。」

而勇士新秀庫明加（Jonathan Kuminga）賽後則談到防守詹姆斯的感想，「能對上詹姆斯是一件很酷的事情，防守方面我應該做得還可以吧。他天賦太驚人了，擁有出色的球場視野，能夠看到場上每一個人。在他退休後我就沒機會看他打球了，我要從他身上多學一些東西」。

勇士 湖人 NBA

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