NBA／詹皇追平3罰未把握 湯普森飆回歸新高33分逆轉勝

湖人隊球星詹姆斯12日錯失追平機會。(路透)

本季睽違兩年多之久重返賽場，湯普森（Klay Thompson）如今復出約一個月左右，他今天對跟自己淵源甚深的湖人 ，狂飆33分其中16分集中末節，而詹姆斯（LeBron James）沒把握追平三罰，勇士 以117比115守住逆轉勝果。

上半場被勇士壓著打，一度落後15分的湖人下半場打出逆轉氣勢，特別倒數3分47秒還握6分領先，但湯普森外線連發，波特（Otto Porter Jr.）進攻籃板更化腐朽為神奇，反觀湖人，戴維斯（Anthony Davis）接連投丟罰球跟籃下機會。

不過紫金軍團最後還是有大好扳平機會，柯瑞 （Stephen Curry）上籃拿保險分後，想拚大號三分徹底終結對手未果，回頭他似乎想先犯規詹姆斯，不給投三分追平，但裁判認定是出手犯規，但詹姆斯首罰就失手，第2罰雖進，最後1罰故意不進，但來不及有抓下籃板後的出手機會。

數據上，湯普森外，柯瑞繳24分、8助攻，維金斯（Andrew Wiggins）獲19分，菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）也有18分進帳；湖人方面，詹姆斯獲26分、14籃板與8助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻19分，關鍵時刻也打滿。