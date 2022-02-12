哈登76人初登板再等等 安比德「雙十」宰雷霆

安比德（右）拿下「雙十」25分、19籃板，率76人輕取雷霆。(Getty Images)

76人隊總算解開了與西蒙斯（Ben Simmons）間僵局，不過新同學哈登（James Harden）11日還來不及登場，但面對實力明顯矮上一截的雷霆，靠安比德（Joel Embiid）制霸禁區，照樣以100：87輕騎過關。

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76人此役上半場其實打得不輕鬆，因為球隊本身命中率低迷，所幸第3節就找到進攻節奏，安比德搭配哈里斯（Tobias Harris）與馬克西（Tyrese Maxey）組成火網，一舉拉開比數，而雷霆末節後段攻勢也被哈里斯及時三分澆熄。

數據上，安比德貢獻25分、19籃板與5阻攻，坐鎮禁區無人能敵，馬克西挹注24分，哈里斯則繳17分、11籃板；雷霆部份，費佛斯（Derrick Favors）獲16分已是最高。

此外，黃蜂近期苦吞6連敗陷入亂流，11日面對聯盟殿底的活塞，對眼前進補止敗機會當然不會再放過，靠小鮑爾 （LaMelo Ball）繳出32分、12助攻，且投14中10包含7記三分，終場就以141：119輕取對手，終於甩開低氣壓。

黃蜂這波連敗肇因於招牌進攻施展不開，此役總算逮到一吐怨氣的出口，整體命中率高達55.7%，且全場最大領先高達28分。且不只小鮑爾火力爆發，洛齊爾（Terry Rozier）與布里吉斯（Miles Bridges）也響應。

布里吉斯與洛齊爾分別挹注25分，此外新同學哈瑞爾（Montrezl Harrell）初登板也有高效演出，上場22分鐘繳15分；活塞方面，比伊（Saddiq Bey）攻25分為佳，復出的狀元康寧漢（Cade Cunningham）獲12分。