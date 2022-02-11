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NBA／哈登換西蒙斯 籃網3巨頭解體

體育新聞組／綜合報導
哈登將交易到76人隊。（歐新社）
哈登將交易到76人隊。（歐新社）

NBA本季最大的球員交易案在10日聯盟交易截止之前拍案確定。

根據「The Athletic」和「ESPN」報導，布魯克林籃網隊將把後衛哈登（James Harden）交易到費城76人隊，換來以西蒙斯（Ben Simmons）為主的整套交易內容。兩家媒體都報導，76人隊還將得到前鋒米爾賽普（Paul Millsap），而籃網隊將得到後衛小柯瑞（Seth Curry）、中鋒佐蒙德（Andre Drummond）和兩個首輪選秀權。

這筆交易將解決兩支球隊同樣面臨的緊張局勢，它們都期待在本球季爭取冠軍。報導指出，前MVP哈登在布魯克林感到沮喪，因為杜蘭特（Kevin Durant）受傷和厄文（Kyrie Irving）因拒絕接種新冠疫苗而遭限制出場。籃網隊目前戰績已滑落至東區的中間位置。

與此同時，西蒙斯本賽季拒絕為76人隊效力，因為這位前最佳先發五人球員在上個賽季季後賽中表現大幅下滑。76人隊中鋒恩比德（Joel Embiid）是本季MVP的主要候選人之一，即使沒有西蒙斯，它們仍是東區最佳球隊之一。

這筆交易結束了布魯克林的一項短暫實驗，在去年賭上大部分未來，讓哈登加入超級巨星杜蘭特和厄文之列形成三巨頭。但三人一起只打了16場比賽。

籃網上賽季季後賽系列戰中哈登和歐文都缺席，最終輸給了冠軍密爾沃基公鹿隊。

費城希望改進輔助恩比德的陣容，以讓他本賽季發揮最大可能的出色表現。 32歲的哈登將與費城籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）重聚。

費城 布魯克林 厄文

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