NBA／葛蘭德回歸高效率演出 騎士拔馬刺3連勝

葛蘭德面對馬刺繳出15投12中，獨拿27分6助攻5籃板。（Getty Images）

入選NBA 全明星賽、人逢喜事精神爽的葛蘭德（Darius Garland），在休兵4場比賽中回歸，面對馬刺 繳出15投12中的高命中率，獨拿27分6助攻5籃板，雖然出現6次失誤卻是瑕不掩瑜，帶領騎士在主場以105：92輕取對手，取得近期3連勝，排名東區第3。

展開一年一度客場8連戰之旅的馬刺，上半場勉強還能跟騎士相抗衡，但第三節一開始就被葛蘭德連拿7分，加上本身4分多鐘只拿到2分，導致比分一下子就落後到23分之多。

儘管馬刺第四節一度努力追到7分差，不過勒佛特（Caris LeVert）、葛蘭德和艾倫（Jarrett Allen）接連得手，馬刺此時又再次出現得分乾旱期，終究還是無力回天。

莫布里（Evan Mobley）拿到18分12籃板，艾倫15分14籃板，奧科羅（Isaac Okoro）14分；勒佛特替補上場拿下11分，勒夫（Kevin Love）7分10籃板。

遞補入選全明星賽的墨瑞（Dejounte Murray），此戰得到16分9助攻6籃板，強森（Keldon Johnson）18分7籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）18分，懷特（Derrick White）17分，伯爾特（Jakob Poeltl）7分11籃板3阻攻2抄截。