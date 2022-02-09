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NBA／安戴托昆波狂轟44分 米道頓：太輕鬆了吧

記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波8日面對湖人隊狂轟44分。（歐新社）
安戴托昆波8日面對湖人隊狂轟44分。（歐新社）

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）8日面對湖人隊狂轟44分，且20次出手只失手2球，率隊以131：116大勝，打出衛冕軍氣勢。

迎接4連勝的公鹿，接連擊敗兩支洛城勁旅，今天「希臘怪物」更大殺四方；他除前11次出手全部命中，全場還有14籃板和8助攻，攻下21分的隊友米道頓（Khris Middleton）形容說：「他讓這些看起來太輕鬆了。」

全部得分都集中在上半場的米道頓提到，今天就是安戴托昆波展現實力的一晚，身為比賽其中一員，他認為這是場很有「觀賞性」的比賽。

在安戴托昆波發揮下，公鹿半場已領先24分，第三節差距更曾擴大到30分，安戴托昆波滿意說：「顯然當你能進球，比賽就會容易些，內容看起來更好。」他也提到，知道自己比賽中要串聯起隊友，找出能幫助球隊的最佳方式，「不過有時當你開始進球，自己感覺更好，也能帶動到防守，今天就是像這樣的比賽。」

湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天攻下27分，戴維斯（Anthony Davis）也有22分、9籃板， 但球隊仍吞下近7戰的第5敗，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）說，球隊上半場防守糟透了，且是連兩戰都如此，勢必要找出修正方式。

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