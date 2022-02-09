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NBA／安戴托昆波狂轟44分 公鹿大敗湖人迎4連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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上季勇奪總冠軍賽MVP的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在8日作客洛杉磯對決紫金三巨頭的比賽中，全場20投17中包括13罰8中、三分球2投全中，狂飆44分14籃板8助攻2阻攻，帶領公鹿一度領先達30分，以131：116輕取湖人。公鹿拿下4連勝，本季與湖人交手兩次均取得勝利。

這是公鹿本季第6次單場至少拿到130分，而當公鹿得分超過115分時，戰績是25勝0敗。

公鹿團隊命中率達到54.2%，並砍進15記三分球，先發5人得分均達雙位數。波提斯（Bobby Portis）貢獻23分7籃板，米道頓（Khris Middleton）21分5籃板4助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）15分10助攻7籃板2抄截。

安戴托昆波和米道頓首節就合力砍下24分，帶動全隊繳出6成以上命中率，取得38比24領先優勢；進入第二節，公鹿火力更加旺盛，命中率提升到77.8%，單節轟進40分，這讓公鹿上半場就得到78分，領先湖人達22分。

一路挨打的湖人眼看第四節就是垃圾時間，卻殺出一波23比9的攻勢，一口氣追到10分差，但隨後波提斯、哈勒戴和安戴托昆波合拿9分，比分又再度拉開，湖人只能在自家無奈看著對手揚長而去。

湖人陣中同樣3人得分超過20分，詹姆斯（LeBron James）拿下27分8助攻5籃板，戴維斯（Anthony Davis）22分9籃板4助攻3阻攻，蒙克（Malik Monk）20分5助攻3籃板；替補的強森（Stanley Johnson）拿到16分6籃板。

比賽中又遭遇噓聲的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），11投3中得到10分10籃板5助攻，出現4次失誤。

湖人 字母 洛杉磯

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