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NBA／傳溜馬將交易沙波尼斯 換國王隊的哈利伯頓

體育新聞組／綜合報導
傳聞溜馬擬將沙波尼斯交易到國王隊。（路透）
傳聞溜馬擬將沙波尼斯交易到國王隊。（路透）

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，印第安納溜馬隊將兩屆全明星大中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）交易至沙加緬度國王隊，換來包括二年級生後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在內的其他選項。

據報導，國王隊還將神射手希爾德（Buddy Hield）和合約到期的湯普森（Tristan Thompson）送到溜馬隊，換來溜馬前鋒哈勒戴（Justin Holiday）、蘭姆（Jeremy Lamb）和一個2027年的第二輪選秀權。

過去一年沙波尼斯想被交易的傳言甚囂塵上。《The Athletic》去年12月報導，溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）考慮全面重建，聽取了沙波尼斯或前場搭檔主力中鋒透納（Myles Turner）和勒佛特（Caris LeVert）的報價。在過去5次季後賽首輪出局緊接著連續兩季無緣季後賽後，溜馬隊7日將勒佛特交易至克利夫蘭騎士隊，獲得6月底的首輪選秀權、第二輪選秀權和合約到期的魯比歐（Ricky Rubio）。

國王隊 季後賽 哈利

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